Продължава гасенето на пожара в община Сунгурларе. Трите огнища са обединени в общ фронт, а прогнозите са за усилване на вятъра в района, съобщи заместник-директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) старши комисар Любомир Баров.



По думите за гасенето на огъня продължава използването на летателна техника, която е подпомогнала предотвратяването на върхов пожар. Към този момент няма пряка опасност за населените места - селата Скала и Бероново, увери кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Той добави, че обявеното бедствено положение остава в сила до пълното погасяване на пламъците.



"При нужда и през утрешния ден ще призовем Министерство на отбраната да ни подпомогнат със същия брой служители. Двадесет и една пожарни работят от вчерашния ден без промяна, като само сменяме екипите. На място работят горски служители, специализирана техника, колегите от Министерство на отбраната, както и хеликоптер, който работи през деня", допълни Баров.