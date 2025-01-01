Националното ръководство на „Демократи за силна България“ (ДСБ) настоява правителството незабавно да отхвърли искането на Руската федерация за откриване на Генерално консулство във Варна, определяйки го като опит за „враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект“.

„Получихме данни, че Руската федерация, чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до Министерството на външните работи, е поискала разрешение – под формалния предлог за "процедура на реципрочност" – за откриване на Генерално консулство във Варна“, посочват от ДСБ.

По информация на партията, планът е то да бъде разположено „в бизнес сграда на кръстовището на ул. "Дунав" и ул. "Козлодуй", едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България“.

От формацията твърдят, че МВнР вече е изпратило искането за становище в Държавна агенция „Национална сигурност“, но „процесът се бави подозрително, създавайки опасност от т.нар. ‘мълчаливо съгласие’“.

„Считаме, че това искане представлява откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект от колективната система за сигурност на НАТО и не може да бъде допуснато“, категорични са от партията.

ДСБ припомня, че руското консулство във Варна е било затворено през октомври 2023 г., след като година по-рано правителството на Кирил Петков е изгонило 70 руски дипломати и служители, „уличени в дейност, пряко застрашаваща националната сигурност“.

„Днес, в условията на продължаваща кървава агресия срещу Украйна, с България, обявена от Кремъл за ‘вражеска държава’, и при доказани многократни опити на руските специални служби да използват дипломатическо прикритие за шпионаж и хибридна война, връщането на подобна структура, при това в непосредствена близост до ключова база на силите на НАТО, е директна заплаха за сигурността на държавата и съюзниците ни“, се казва още в позицията.

„Ние, от ПП ‘Демократи за силна България’, настояваме правителството, в лицето на Министерството на външните работи, незабавно и категорично да отхвърли това искане. Това налага защитата на националната ни сигурност, както и ангажиментите към нашите съюзниците в рамките на алианса“, се казва в заключение.

От ДСБ подчертават, че „всяко друго решение в този случай би представлявало политическа капитулация пред враждебна сила и пряка заплаха за отбранителния потенциал на България и НАТО в Черноморския регион“.