Кубрат Пулев няма да защитава регулярната световна титла по бокс на WBA срещу Майкъл Хънтър, съобщава gong.bg

Двубоят трябваше да се състои на 23 август, но американецът обяви официално, че ще се бие на 11 септември срещу Джарел Милър.

Както е известно, Дон Кинг спечели търга за организиране на галавечерта, давайки оферта от 1 100 000 милиона долара. На 23 август зaлогът трябваше да бъде регулярната титла на WBA, която Кобрата спечели срещу Махмуд Чар.

Кинг е бесен, че вместо с Пулев, Хънтър ще се бие с Джарел Милър. Той призова за спиране на въпросния мач, като е изпратил и официално писмо до организаторите, като заплашва със съдебен процес.