Духовният съветник на американския президент Доналд Тръмп – пастор Марк Бърнс – изрази увереност в интервю за "Укринформ", че срещата на Тръмп с руския държавен глава Владимир Путин в Аляска в петък ще бъде успешна, ако доведе до увеличаване на натиска върху руския ридер в случай, че той откаже да спре да убива хора в Украйна.

"Срещата в Аляска може да помогне само, ако донесе по-големи последици за Путин, в случай че той не спре да убива украинци", каза Бърнс.

Пасторът подчерта, че силно подкрепя украинския народ. Освен това президентът на САЩ също така показа, че не е "мек" към руския си колега, каза още Бърнс.

"Той затвори тръбопроводи, разположи ядрени подводници в ключови региони като предупреждение и даде да се разбере, че няма да бъде добър с Путин", каза съветникът.

Какво да очакваме от срещата Тръмп – Путин

Бърнс припомни също, че сегашната администрация в Белия дом е наложила наказание на Индия под формата на 50-процентни мита за купуване на евтин руски петрол.

Същевременно съветникът на Тръмп отбеляза, че изявленията на американския президент за възможна размяна на територии между Украйна и Русия също поставят под натиск Москва, която ще загуби земя.

"Президентът Тръмп заяви, че ще знае в първите две минути дали е възможно сключване на сделка. Той няма да губи повече време с лъжите на Путин и ще спре убийствата", каза Бърнс.

Пасторът посочи също, че силното лидерство означава използване на всички инструменти – икономически, военни и дипломатически, за да бъде сложен край на войната, след което Украйна ще бъде свободна и в безопасност.