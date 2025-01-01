Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация обмисля прекласифицирането на канабиса като по-безопасно наркотично вещество, предаде aljazeera.com.

В понеделник, говорейки пред репортери в Белия дом, Тръмп каза, че ще вземе решение относно правната класификация на веществото в следващите няколко седмици.

„Надявам се това решение да бъде правилното (...) Това е много сложна тема“, заяви той.

Президентът отбеляза, че въпреки че е чувал „страхотни неща“ за медицинската употреба на канабиса, е чувал и лоши неща за „почти всичко останало“, свързано с това вещество.

„Някои хора го харесват, други го мразят (...) Някои хора мразят самата идея за марихуаната, защото ако тя вреди на децата, тя вреди и на хората, които са по-възрастни“, каза той.

Акциите на компании, свързани с канабис, скочиха след изказването на Тръмп.

BREAKING! Trump says "Medical Cannabis Has been Amazing and we should have an answer in a few weeks for rescheduling!" This morning's press conference! $MSOS $TCNNF @rivers_kim pic.twitter.com/jtGzWnghUx — B.Underwood (@UnderwoodB22) August 11, 2025

Коментарите на държавния глава дойдоха, след като миналата седмица The Wall Street Journal съобщи, че той е заявил на участници в наскоро проведена благотворителна вечеря, че проявява интерес към прекласифицирането на канабиса.

Въпреки че в 24 американски щата канабисът е напълно легален, включително за развлекателна употреба, на федерално ниво употребата и притежанието му остават незаконни.

Понастоящем канабисът е класифициран като наркотично вещество в Списък I, поставяйки го в една категория с хероин и екстази.

Според системата на класификация на Администрацията за борба с наркотиците (DEA) веществата от Списък I се определят като такива „без общоприето медицинско приложение и с висок потенциал за злоупотреба“.

Бившият президент на САЩ Джо Байдън предложи канабисът да бъде прекласифициран като наркотик от Списък III – определен като такъв с „умерен до нисък потенциал за физическа и психологическа зависимост“ – но не успя да въведе промяната преди да напусне поста през януари.