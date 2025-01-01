Китайски военен кораб и плавателен съд на китайската брегова охрана се сблъскаха, докато преследват филипински патрулен катер в Южнокитайско море, предаде Guardian.

Инцидентът е станал в близост до оспорвания риф Скарбъроу в понеделник, докато Филипинската брегова охрана (PCG) е ескортирала кораби, раздаващи помощи на рибари в района, съобщиха филипинските власти.

„Действията им (на китайските съдове) не само представляваха сериозна опасност за филипинския персонал и плавателни съдове, но и доведоха до нещастния сблъсък между двата китайски кораба“, заяви филипинското външно министерство днес, обвинявайки китайския екипаж в „опасни маневри и незаконна намеса“ в мисията за снабдяване.

Видео показва как китайски кораб на бреговата охрана и много по-голям плавателен съд с номер 164 на корпуса се сблъскват със силен трясък в кърмата на филипинския кораб.

БТА / АП

Снимки от инцидента показват пострадалия китайски кораб, все още на повърхността, но с изцяло смачкан нос.

Говорителят на филипинската брегова охрана (PCG), комодор Джей Тариела, заяви в изявление: „(Корабът на китайската брегова охрана) CCG 3104, който преследваше (кораба на PCG) BRP Suluan с висока скорост, извърши рискована маневра откъм десния борд на (филипинския) съд, което доведе до сблъсъка с военен кораб на ВМС на Китай. В резултат на това носовата част на кораба на CCG претърпя сериозни щети, които го направиха негоден за плаване“.

По-рано при конфронтацията BRP Suluan е бил „обстрелян с водно оръдие“ от китайците, но „успешно“ е избегнал удара, се казва още в изявлението на Тариела.

На по-късен брифинг той каза, че членове на екипажа на по-малкия китайски кораб са били видими в предната му част малко преди сблъсъка. „Не сме сигурни дали успяха да спасят тези хора, които бяха отпред преди удара. Но се надяваме, че те са в добро състояние“, каза той.

БТА / АП

Говорителят заяви, че китайският екипаж не е отговорил на предложението на филипинския кораб за помощ.

Ган Ю, говорител на китайската брегова охрана, потвърди, че е имало конфронтация, но не спомена за сблъсъка. „Бреговата охрана на Китай предприе необходимите мерки в съответствие със закона, включително наблюдение, натиск отвън, блокиране и контрол на филипинските кораби, за да бъдат изгонени“, каза той в изявление.

Вчерашният инцидент е последният от поредица конфронтации между Китай и Филипините в Южнокитайско море, за което Пекин претендира почти изцяло въпреки международното решение, че тези искания нямат правно основание.