Катастрофа е станала на 369 км на автомагистрала "Хемус". Въведена временна организация на движението. Това съобщи говорителят на ОД на МВР Шумен Ася Йорданова.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е приет в 11:50 часа. Към мястото на произшествието са насочени екип на полиция и "Спешна помощ". Установено е, че водач на микробус е ударил движещия се пред него автомобил с немски регистрационни табели.

След удара водачът на буса - мъж на 57 години, е откаран в шуменската болница. Установена е фрактура на носни костици. Настанен е за лечение. Правоспособен е. Взета му е кръвна проба за анализ. Водачът на колата, 37-годишен - също е правоспособен.

По първоначални данни водачът на буса е предприел маневра за изпреварване на колата, но е бил застигнат от друга кола. Връщайки се в лентата, е ударил колата. На място се извършва оглед. Създадена е временна организация на движението с обходен маршрут през Невша, допълни Йорданова.

Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха на сайта си, че е ограничено движението. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут - пътен възел "Невша" - път I-2 Варна-Шумен - пътен възел "Каспичан" на автомагистрала "Хемус". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".