Районна прокуратура – Бургас се самосезира по публикации в медиите за вандалски акт срещу Паметника на спасителите на бургаските евреи.

Според изнесената информация върху мемориала са били поставени стикери, които закриват надписите и така потъпкват неговото послание и паметта на хората, участвали в спасяването на еврейската общност в Бургас по време на Втората световна война.

По случая е образувана преписка и е възложена проверка на служители от ОД на МВР – Бургас.

В рамките ѝ ще бъдат проведени оперативно-издирвателни действия за установяване на извършителите. Органите на реда ще проверят дали има налични видеозаписи, които могат да помогнат в разследването, както и ще бъдат разпитани евентуални свидетели на инцидента.