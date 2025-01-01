Министерството на цифровото развитие, иновациите и космическата промишленост на Казахстан обяви, че е започнало инициатива за въвеждане на изучаване на изкуствен интелект (ИИ) в училищните програми съвместно с Масачузетския технологичен институт, съобщава казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Министърът на цифровото развитие, иновациите и космическата промишленост Жаслан Мадиев заяви, че проектът ще се реализира на два етапа.

Първият етап включва запознаване с ИИ чрез уроци по дигитална грамотност за ученици от първи до четвърти клас. Съдържанието на „Ден на изкуствения интелект“ е със свободен достъп и предлага интерактивни уроци с ресурси за учителите и учебни помагала за учениците. То ще бъде достъпно на казахстански и руски език, каза Мадиев.

На втория етап програмата ще се разшири за ученици от 1 до 12 клас, като по този начин ще насърчи познанията в областта на ИИ.

В тази връзка министерството на цифровото развитие, иновациите и космическата промишленост призова министерството на образованието да направи "Деня на ИИ" задължителен предмет.

По-рано беше съобщено, че министър-председателят на Казахстан Олжас Бектенов е разпоредил засилване на сигурността в училищата.