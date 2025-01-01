Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишния мъж за противозаконно отнемане на товарен автомобил.

Опит за кражба на бус със стока, има задържан след гонка с полицията

Припомняме, че на 11 август около 10,40 часа пред магазин в София, обвиняемият отнел противозаконно чужд товарен автомобил. Той подкарал автомобила, докато служители зареждали със стоката от буса магазина.

По случая е започнато разследване за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 8 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.