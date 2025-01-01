Над 93 хил. кв. метра тротоари са обновени в София от началото на тази година до края на октомври. Инвестирани са около 17 млн. лв. Извършени са цялостни ремонти на съществуващи тротоари, като са положени нови настилки от унипаваж и/или асфалтобетон. Дейностите се изпълняват от Столичната община и районите по програма на общината. Строително ремонтните работи продължават, като към момента са възложени още около 60 хил. кв.м тротоари. Това посочва столичният кмет Васил Терзиев в своя публикация в социалните мрежи. За тригодишния период на програмата, до края на тази година, общо ще бъдат обновени над 440 хил. кв.м.

„Няма човек в София, който да не се е спъвал, подхлъзвал или ядосвал заради разбити тротоари. Всеки е минавал по улици, където трябва да върви по кал или между паркирани коли, вместо по място, предназначено за хората. За мен тротоарите не са просто настилка, те са пешеходните артерии на града, които свързват хората, кварталите и ежедневието ни. Когато са подредени, достъпни и безопасни, София става по-уютна и по-човешка", казва кметът Терзиев в официалната си страница във фейсбук.

"Обновяваме настилки около училища, детски градини, болници, спирки и паркове – местата, където всеки ден се движат най-много хора. Навсякъде, където е възможно, изграждаме и достъпна среда – с понижени бордюри, тактилни ивици и по-добра връзка с междублоковите пространства", допълва градоначалникът.

Строителни екипи са работили на територията на 24-те столични района. Ремонтирани са тротоари в район "Младост" на ул. "проф. Александър Теодоров-Балан", в Панчарево на ул. "Цар Борис III", в Оборище по ул. "Черковна", по бул."Васил Левски", в Люлин по бул. "Царица Йоанна", във Връбница по ул. "Бели Дунав", в Лозенец по пл. "Велчова завера", ул. "Персенк", в Слатина ул. "Марагидик", ул. "Калиманци" и др.

По предложения на районните кметове са ремонтирани околоблокови пространства в съчетание с други механизми за финансиране, разработени от Столична общината. Обемът на дейностите в различните райони се разпределя в зависимост от площта на тротоарите и броя на неговите жители.

"През следващата година дейностите по програмата ще продължат. Същевременно с изпълнението на капиталовите обекти на общината залагаме изграждане на нови тротоари и рехабилитация на съществуващи такива, за да увеличим възможностите за обновяване на градската среда", съобщава и и зам.-кметът Никола Лютов.

" Тротоарите не са малка тема. Те са голяма част от това София да е град, в който ходим удобно, сигурно и с удоволствие. Ще продължим последователно с тази работа във всички райони, така че тротоарите да се върнат на хората, а не на колите. И моля ви се… не паркирайте върху тях", завършва посланието си столичният кмет Васил Терзиев.