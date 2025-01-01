Най-голямата и най-стара монументална структура на маите отразява тяхната космология по уникален начин, както разкриват нови открития от обекта Агуада Феникс, предава порталът Scinexx.de, позовавайки се на Science Advances.

Археолози са разкрили на обекта кръстовидни ями, съдържащи ритуални предмети и най-старите известни цветни символи за посоки в цяла Мезоамерика. Цялата конструкция, включително километри канали и проходи, е била съобразена и с астрономическите етапи от календара на маите.

През лятото на 2020 г. археолози в югоизточно Мексико направиха грандиозно откритие: специални сканирания разкриха монументален градеж на маите с дължина над 1,4 километра и височина 15 метра – най-голямата подобна структура в цяла древна Мезоамерика. Датирането разкри, че градежът, наречен Агуада Феникс, датира от около 1000 г. пр. Хр. Това я прави и най-старата известна монументална структура в този регион.

Екип, воден от Такеши Иномата от Университета на Аризона, наскоро се завърна в Агуада Феникс и чрез допълнителни проучвания е открил ключови улики за функцията на монументалната постройка. Новите данни потвърждават, че градежът на маите е служил предимно за ритуални цели, тъй като не са открити дворци или големи жилищни комплекси.

Според учените Агуада Феникс изглежда е бил космограма – земно изображение на космологичните представи на маите. Това е видно, на първо място, от ориентацията на монументалната платформа: централната ѝ ос, както и няколко прохода и канала, сочат към изгрева на 17 октомври и 24 февруари – важни дати в календара на маите. Тези дати са на 130 дни една от друга, отбелязвайки средата на ритуалния календар на маите, който обхваща 260 дни.

"Тази космограма е представяла реда на вселената и времето за маите", обяснява Иномата, цитиран от Scinexx.de. Главните оси на структурата образуват кръст, приблизително подравнен с посоките на света. Това е видно и от многобройните проходи, някои от които се простират на километри от центъра на платформата по тези главни оси. "Тези проходи може да са били използвани за ритуални шествия, каквито маите са практикували по-късно", допускат учените.

Още по-интригуващо обаче е наличието на кръстовидна вдлъбнатина в центъра на кръстообразна яма, която очевидно е служила като централно хранилище за дарове. Тя е съдържала малки купчини минерални пигменти с цветове, различни във всяко от рамената на кръста. "В северното рамо са поставили синия минерален пигмент азурит, на изток – зеления минерал малахит, а на юг – жълтия пигмент, направен от охра, съдържаща геотит", съобщават Иномата и неговият екип. Минералният пигмент е липсвал на запад, но тази посока може да е била маркирана с по-нетрайни органични цветове, предполагат изследователите.

"Знаем, че мезоамериканските народи свързват определени цветове със специфични посоки, но това е най-ранното известно доказателство в региона за символиката цветовете, свързана с посоката", обяснява Иномата. Според радиовъглеродното датиране това ритуално находище датира от около 900 до 845 г. пр. Хр. Някои от нефритените предмети обаче може да са останали от времето на по-късни ритуали.

Взети заедно, тези открития подчертават голямото значение на Агуада Феникс. Тази монументална структура може да е била сред най-важните ранни церемониални места в региона на маите, както обясняват археолозите. В същото време новите открития потвърждават, че този комплекс не е нараствал постепенно, а е бил построен практически от нулата. "Открихме, че е имало един вид "Голям взрив" на строителството тук преди около 3000 години", посочва Иномата.

За разлика от египетските пирамиди, този обект на маите не показва доказателства за робство, принудителен труд или йерархия. В Агуада Феникс очевидно не е имало цар или могъщ владетел, който да е принуждавал поданиците си да извършват този тежък физически труд. Вместо това, изглежда, че маите са построили тази монументална структура по собствена воля и с религиозна мотивация, допълват още от Scinexx.de.