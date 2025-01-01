Дори малко физически упражнения могат да забавят развитието на болестта на Алцхаймер сред възрастните хора, които са изложени на риска да развият заболяването, сочи изследване, цитирано от британското издание "Гардиън".

Хората непрекъснато са окуражавани да извървяват 10 хиляди крачки на ден в името на здравето, но учените са установили, че 3 хиляди, или повече крачки, забавят промените в мозъка, каквито се наблюдават при развитието на болестта на Алцхаймер.

Резултатите от 14-годишното проучване показват, че когнитивният спад се забавя средно с три години при хора, които правят от 3000 до 5000 крачки на ден, и със седем години при тези, които успяват да направят от 5000 до 7000 крачки дневно, предава БНР.

"Ние насърчаваме възрастните хора да правят малки промени във физическата си активност, да изграждат устойчиви навици, за да съхранят мозъка си, заявява Уай Инг Яу, доктор от бостънската болница Mass General Brigham, който е ръководител на изследването.

Деменцията засяга повече от 50 милиона души по света, като само във Великобритания са повече от 500 хиляди. Учените са анализирали данните от 296 души на възраст от 50 до 90 години, които са били без когнитивни увреждания в началото на проучването. Данните включвали годишни когнитивни оценки, брой стъпки, измерени с крачкомери, а и изображения за откриване на нивата на амилоид и тау протеин в мозъка на доброволците.

Хората с малко мозъчен амилоид (амилоидът е вид протеин, който се натрупва в органите на човешкото тяло - бл.ред.) в началото на изследването показали много малък когнитивен спад в хода на проучването. Рискът от Алцхаймер е бил по-голям за тези с повишен амилоид в началото на проучването, а сред тях по-големият брой стъпки е бил свързан с по-бавни темпове на когнитивен спад и забавено натрупване на тау протеини. При хората със заседнал начин на живот натрупването на тау протеин и когнитивният спад са били значително по-бързи, съобщават изследователите, цитирани от списание "Nature Medicine".

Как движението помага при болестта на Алцхаймер, не е ясно, но физическата активност подобрява кръвообращението, намалява възпаленията и повишава нивата на определени хормони и растежни фактори, като всички те може да играят съществена роля.