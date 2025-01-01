На Архангеловден своя професионален празник отбелязва българската полиция - служителите на реда, на които всички доверяват сигурността, спокойствието и реда за всеки град, село, за всеки дом. Тези, които са призвани да пазят границите на България и Европа. Това се казва в поздрав на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.

Българската полиция отбелязва своя празник

"Поздравявам всички български полицаи за всеотдайността, с която изпълняват своя дълг към държавата и обществото, за които сигурността на хората не е просто работа, а мисия! За да имат българските полицаи сигурността да изпълняват с професионализъм и отдаденост задълженията си, отговорност на политиците е да гарантираме развитието и модернизацията на структурите, условията на труд, сигурността на служителите на реда и техните семейства - за което винаги трябва да разчитат", пише още Пеевски.