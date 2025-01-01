Това ли е новият „непУтизъм“? Имената им са Виктор Хмарин, Анна Цивилева, Всеволод Харчев и Алина Кабаева. Всички те заемат важни позиции в руския държавен апарат и, най-вече, принадлежат към по-широкия семеен кръг на Владимир Путин.

Руският президент наистина е успял да постави поне 24 преки или косвени членове на семейството си на отговорни позиции, изчислява „Проект“ — независим руски разследващ уебсайт.

Алина Кабаева — гимнастичка и вероятно партньорка на Владимир Путин — е председател на борда на директорите на NMG, една от водещите частни медийни групи в Русия. Анна Цивилева, дъщеря на един от братовчедите на Путин, заема поста заместник-министър на отбраната. Михаил Путин, чичото на руския президент, е заместник-генерален директор на енергийния гигант „Газпром“. И това е само началото. „Проект“ обещава серия от разкрития за непотизма, сходен с този на Владимир Путин и други високопоставени руски служители, през следващите дни.

Следва ли Путин стъпките на Елцин?



Подобно превръщане на администрацията в семеен бизнес би било безпрецедентно в страната от близо сто години, според The Moscow Times — независим руски всекидневник на английски език. С други думи, Владимир Путин е обвинен, че продължава там, където са спрели последните руски царе, в приватизацията на властта.

Други руски и съветски лидери също са практикували непотизъм. „Борис Елцин — предшественикът на Путин — също беше известен с това, че даваше власт на членове на своя клан“, казва Матю Блекбърн, специалист по руска политика в Норвежкия институт за международни отношения.

„Към края на мандата на Елцин всеки, който искаше да упражни влияние, трябваше да се обърне към дъщерите му. Това беше начин президентът да се защити“, допълва Джеф Хоун от Лондонското училище по икономика.

Според него „Путин просто продължи и засили тази елцинова тенденция“ — макар и не веднага. „За известно време новият президент насърчаваше Русия на технократи, за които се предполагаше, че са по-ефективни“, пояснява Хоун.

Въпрос на доверие



След анексирането на Крим през 2014 г. старите непотистки практики бързо се завърнаха, твърдят експертите, цитирани от France 24. „Колкото повече се проявяваха автократичните тенденции на режима, толкова повече Путин даваше приоритет на кръвните връзки пред всичко останало“, казва Стивън Хол от Университета в Бат.

„Това е преди всичко въпрос на доверие — членовете на семейството нямат лоялност към никого освен към президента. Докато сред другите му дългогодишни приближени — т.нар. силовици — Путин никога не може да бъде напълно сигурен“, обяснява той.

Войната в Украйна, започнала през 2022 г., само засили този процес. „Преди лоялността можеше да се купи, но с времето ресурсите за поддържане на системата на покровителство започнаха да намаляват и стана по-лесно да се издигат членове на семейството“, казва Джеф Хоун.

Разширяване на семейното влияние



През последното десетилетие Путин значително е разширил влиянието на семейството си в държавния апарат — не само чрез най-близките си роднини. Съпругът на най-малката му дъщеря, хореографът Игор Зеленски (без връзка с украинския президент), получава пост, свързан със строителството на театър в Севастопол. Виктор Хмарин, син на братовчед на Путин, е изпълнителен директор на „РусХидро“.

„Това обаче не е зараждане на нова династия,“ смята Матю Блекбърн. „Не е като в Казахстан, където семейни кланове контролират цели икономически сектори, а дъщерята на Назарбаев дори опита да наследи баща си.“

Непотизъм – често срещан или безпрецедентен?



„С изключение на няколко ключови поста, повечето назначения са по-скоро второстепенни“, казва Блекбърн. „Изграждането на театър в Севастопол няма да промени облика на Русия.“

Той добавя, че подобен непотизъм се среща на всички нива на руското общество. „Учудващо е един толкова потаен човек като Путин да е назначил толкова роднини, бивши партньорки и приятели. Би могло да се помисли, че ще избягва това, тъй като е много чувствителен към публичния си имидж.“

„Не е задължително роднините му да заемат най-високите постове“, уточнява Стивън Хол. „Понякога назначенията на по-ниско ниво служат да се контролира този, който е над тях. Например министърът на отбраната ще бъде по-малко склонен към самостоятелни действия, ако знае, че заместникът му е част от семейството на Путин.“

Според Хоун не е случайно, че повечето роднини, заемащи престижни позиции, работят в компании, „свързани с петрола и банковия сектор – ключови за държавната хазна“.

Путин обаче поема риск, ако прекали. „Колкото повече отнема от властта на други влиятелни фракции в Москва, толкова повече може да загуби тяхната подкрепа,“ предупреждава Хол. Той припомня, че революцията на Майдана през 2014 г. в Украйна „бе подкрепена от олигарси, които искаха да спрат нарастващото влияние на сина на тогавашния президент Виктор Янукович“.