Новозеландецът Лий Тамахори, който стана известен с „Някога бяхме воини“, преди да режисира екшън филми и лента за Джеймс Бонд, почина на 75-годишна възраст.

Лий Тамахори е смятан за една от най-влиятелните фигури на маорите в развлекателната индустрия. След като привлича вниманието в Холивуд през 1994 г. със своя дебютен пълнометражен филм, разказващ историята за насилието и бедността в едно маорско семейство в Нова Зеландия, Тамахори режисира първия си американски филм през 1995 г. – „Мъжете в сенките“, с Ник Нолти и Джон Малкович.

Тамахори, който е режисирал и епизоди от сериала „Семейство Сопрано“, по-късно се специализира в екшън филми на големия екран. През 2002 г. режисира „Не умирай днес“ с Пиърс Броснан в ролята на Джеймс Бонд и Хали Бери като негова партньорка.

Актьорът Темуера Морисън, който участва във филма „Някога бяхме воини“, отдаде почит на „един изключителен човек“.