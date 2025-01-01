Тиквените семки често остават в сянката на самата тиква, но всъщност са истинско съкровище от хранителни вещества. Тези малки, зелени семчици съдържат впечатляващо количество витамини, минерали, белтъчини и полезни мазнини, които подкрепят здравето на сърцето, имунната система и дори настроението.

Хранителен профил – концентрирана доза здраве

Тиквените семки са богати на:

Магнезий – подпомага мускулната функция, сърдечния ритъм и съня.

Цинк – укрепва имунната система и поддържа здрава кожа и коса.

istock

Желязо и мед – важни за кръвообразуването и енергийния метаболизъм.

Омега-3 и омега-6 мастни киселини – помагат за регулиране на холестерола и възпалителните процеси.

Белтъчини – около 30 г на 100 г семки, което ги прави чудесен растителен източник на протеин.

Полезни свойства на тиквените семки

1. Подпомагат здравето на сърцето

Магнезият и ненаситените мастни киселини в тиквените семки допринасят за нормалното кръвно налягане и нивата на холестерол, намалявайки риска от сърдечносъдови заболявания.

2. Укрепват имунната система

Цинкът и антиоксидантите (витамин Е и полифеноли) защитават клетките от оксидативен стрес и подпомагат естествените защитни сили на организма.

3. Подобряват съня и настроението

Тиквените семки съдържат триптофан – аминокиселина, която подпомага производството на серотонин и мелатонин, хормоните на щастието и съня.

4. Поддържат здравето на простатата и пикочните пътища

Традиционно тиквените семки се препоръчват за мъже, тъй като подпомагат функцията на простатата и могат да облекчат симптомите при увеличена простата.

5. Полезни за храносмилането

Благодарение на фибрите, тиквените семки подпомагат перисталтиката и насърчават здравословната микрофлора в червата.

Как да ги включим в менюто си

Поръси ги върху салата, овесена каша или крем супа.

Смеси ги в смути за допълнителен протеин и минерали.

istock

Използвай ги в домашен гранола микс или енергийни барчета.

Изпечи ги леко със сол и подправки за хрупкав снак.

Важно: най-добре е да се консумират сурови или леко запечени, без добавени мазнини и сол, за да се запазят полезните вещества.

Тиквените семки са малък, но мощен източник на здраве, достъпен през цялата година. Редовната им консумация може да подпомогне имунитета, сърдечното здраве и енергията в ежедневието.

Ако търсите лесен начин да добавите нутриенти към храненето си – просто вземете шепа тиквени семки. 🌱