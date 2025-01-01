Тиквените семки често остават в сянката на самата тиква, но всъщност са истинско съкровище от хранителни вещества. Тези малки, зелени семчици съдържат впечатляващо количество витамини, минерали, белтъчини и полезни мазнини, които подкрепят здравето на сърцето, имунната система и дори настроението.
Хранителен профил – концентрирана доза здраве
Тиквените семки са богати на:
Магнезий – подпомага мускулната функция, сърдечния ритъм и съня.
Цинк – укрепва имунната система и поддържа здрава кожа и коса.
Желязо и мед – важни за кръвообразуването и енергийния метаболизъм.
Омега-3 и омега-6 мастни киселини – помагат за регулиране на холестерола и възпалителните процеси.
Белтъчини – около 30 г на 100 г семки, което ги прави чудесен растителен източник на протеин.
Полезни свойства на тиквените семки
1. Подпомагат здравето на сърцето
Магнезият и ненаситените мастни киселини в тиквените семки допринасят за нормалното кръвно налягане и нивата на холестерол, намалявайки риска от сърдечносъдови заболявания.
2. Укрепват имунната система
Цинкът и антиоксидантите (витамин Е и полифеноли) защитават клетките от оксидативен стрес и подпомагат естествените защитни сили на организма.
3. Подобряват съня и настроението
Тиквените семки съдържат триптофан – аминокиселина, която подпомага производството на серотонин и мелатонин, хормоните на щастието и съня.
4. Поддържат здравето на простатата и пикочните пътища
Традиционно тиквените семки се препоръчват за мъже, тъй като подпомагат функцията на простатата и могат да облекчат симптомите при увеличена простата.
5. Полезни за храносмилането
Благодарение на фибрите, тиквените семки подпомагат перисталтиката и насърчават здравословната микрофлора в червата.
Как да ги включим в менюто си
Поръси ги върху салата, овесена каша или крем супа.
Смеси ги в смути за допълнителен протеин и минерали.
Използвай ги в домашен гранола микс или енергийни барчета.
Изпечи ги леко със сол и подправки за хрупкав снак.
Важно: най-добре е да се консумират сурови или леко запечени, без добавени мазнини и сол, за да се запазят полезните вещества.
Тиквените семки са малък, но мощен източник на здраве, достъпен през цялата година. Редовната им консумация може да подпомогне имунитета, сърдечното здраве и енергията в ежедневието.
Ако търсите лесен начин да добавите нутриенти към храненето си – просто вземете шепа тиквени семки. 🌱