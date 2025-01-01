Поради необходимата актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по бул. „Владимир Вазов“, третата линия ще бъде затворена за експлоатация на 8 и 9 ноември (събота и неделя), съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3.

За времето от 4:30 ч. на 8 ноември до 24:00 ч. на 9 ноември се разкрива временна автобусна линия М3 с маршрут от ж.к. "Овча купел 2 "до метростанция „Хаджи Димитър“.

Метро линия М3 спира този уикенд в София

В посока метростанция „Хаджи Димитър“ от ж.к. "Овча купел 2" (крайна станция на автобусни линии № 11, 60, 73 и 102) по ул. „Президент Линкълн“ (връзка с метростанции „Горна баня“ и „Овча купел 2“) автобусът ще се движи по ул. „Монтевидео“ (връзка с метростанция „Мизия/НБУ“), по ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, по бул. „Овча купел“ (връзка с метростанция „Овча купел“), по бул. „Житница“ (връзка с метростанция „Бул. Цар Борис III/Красно село“), бул. „Гоце Делчев“, по ул. „Дойран“, ул. „Кюстендил“, бул. „България“ (връзка с метростанция „България“), по бул. „Акад. И. Е. Гешов“, надясно по ул. „Св. Георги Софийски“ (връзка с метростанция „Медицински университет“), бул. „Прага“, по бул. „Ген. Скобелев“ (връщане по бул. „Патриарх Евтимий“), бул. „Васил Левски“ (връзка с метростанции „Национален дворец на културата“ и „Св. Патриарх Евтимий“), по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (връзка с метростанция „Театрална“), ул. „Проф. Милко Бичев“, наляво по бул. „Данаил Николаев“, по ул. „Злетово“, наляво през моста „Чавдар“ и по бул. „Владимир Вазов“ до временна крайна спирка „“Метростанция Хаджи Димитър“ на 30 метра от спирка с код 0303 „Метростанция Хаджи Димитър“ за тролейбусни линии № 1, 2, 3 и 4 и автобусни линии № 78, 79 и 120.

В посока ж.к. "Овча купел" автобусът ще се движи от спирка с код 0303 „Метростанция „Хаджи Димитър“ и ще направи обратен завой на кръстовището с ул. „Острово“, бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Черковна“, по бул. „Мадрид“ и наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ по маршрута до ж.к. "Овча купел".

Автобусите ще спират само на автобусните и тролейбусни спирки в района на метростанциите.

За линията се разкрива временна спирка на ул. „Президент Линкълн“ на 25 метра от ул. „Централна“ в посока ж.к. "Хаджи Димитър".