Продължава издирването на 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша. Екипите, които я издирват, са открили първа следа. Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко", предаде БНР.

Поради тази причина част от спасителните екипи се пренасочват в тази част на планината. Вдигнат е и дрон.

Пред NOVA майката на Стефани обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.

„Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът”, разказа майката.

„Според мен го е планувала. Оставила е лични документи, телефон, на който има локация и мога да я видя къде е, ключове – всичко беше вкъщи”, разказа още майката. Тя вече е обходила Боянския водопад и Камен дел. Казва, че дъщеря ѝ от скоро прекъснала комуникация с приятелите си.

ПСС съветва доброволците да не тръгват без съгласуване. Изключително важно е да не бързат, за да не объркват кучетата с излишни шумове и миризми.

Екипи със 8 специално обучени кучета и много доброволци тръгна по 7 маршрута към високите точки на планината.



„Продължаваме да обхождаме райони, които не са претърсвани, за да покрием максимално района”, заяви Емил Нешев, ПСС.



Но от спасителната служба предупредиха доброволците. „Да не тръгват самосиндикално, да се посъветват със спасителите, МВР, да няма неконтролирани излизания, защото има и опасности”, заяви Нешев.



„Условията, Слава Богу, не са толкова тежки, участвала съм и преди и знам какво е на близките”, заяви доброволецът Ива Димитрова.

Стефани е била облечена с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70.

Припомняме, че късно снощи всички пътеки в района на Бояна са обходени с кучета и хора, във високите части с дронове.

"В никакъв случай не се движете сами, а в екип, не поемайте излишни рискове и геройства, за да нямаме повече пострадали. Ако не сте подготвени планинари с добра екипировка и не познавате района, по-добре да си останете вкъщи", призовават спасителите.

"Това не е призив, защото на терен има достатъчно хора, но ако все пак желаете да помогнете, сборният пункт е в 9:30 в кв. Бояна на ул. "Поп Евстати Витошки" (началото на пътеката за Боянски водопад). Оттам ще може да получите указания какво да предприемете. Не действайте самосиндикално, защото може да създадете повече работа", пишат от ПСС.

Планински спасители, заедно с четири обучени кучета, издирват младата жена, последно видяна вчера близо до резиденция "Бояна", казаха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

От ПСС в профила си във Фейсбук са публикували и описание на жената, която е облечена с бяло яке, стигащо до колената, кафяв анцуг и сиви туристически обувки. Жената е с черна къса коса и е висока около 1,70 метра. Няма в себе си лични документи, пари, телефон, челник. В поста е публикуван и телефон за връзка с майката на издирваната жена.

Към момента не можем да правим прибързани заключения, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов по повод издирваното в планината Витоша момиче.