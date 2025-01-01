От Планинската спасителна служба съобщиха за изчезнало момиче. Стефани последно е видяна да се качва нагоре, близо до резиденция "Бояна" в четвъртък, 6 ноември в 17:06 ч.

Вероятно се намира на Витоша. Тя обича планината. Любимите й места включват хижа и връх “Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта.

Ако някой има информация за нея, може да се свърже с майка ѝ на телефон 0884512230.