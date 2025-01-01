По покана на държавния глава Румен Радев президентът на Република Ливан генерал Жозеф Аун ще бъде на официално посещение в България. Визитата се осъществява в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Ливан, която ще бъде отбелязана догодина.

Перспективите за развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, партньорството в сферата на високите технологии, иновациите, културата, науката, образованието, отбраната и сигурността, както и теми от регионалния и международен дневен ред се очаква да бъдат във фокуса на разговорите между двамата държавни глави.

На 10 ноември, понеделник, от 11.30 часа с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ президентът Румен Радев ще посрещне Жозеф Аун в България. Държавният глава на Ливан ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

В сградата на президентската институция Румен Радев и Жозеф Аун ще проведат среща „на четири очи“, след която ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. От 13.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 Румен Радев и Жозеф Аун ще направят съвместни изявления пред представителите на медиите.

В рамките на официалното посещение на Жозеф Аун са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт.