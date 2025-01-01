На 77-годишна възраст е починала известната великотърновска гимнастичка Ани Цекова – съпруга на абсолютния голмайстор на "Етър" за всички времена Димитър Цеков.

Ветеранът си отиде през пролетта на 2022 г. С “виолетовия” екип изиграва близо двеста мача, в които вкарва общо 88 гола (61 в елита и 27 във втория ешелон), а с попаденията в други турнири цифрата им става над сто. Като се прибавят попаденията му за Локомотив (Сф) и Ботев (Вр), цифрата набъбва до 94 гола в 266 мача в елитната група.

Бронзов медалист през 1968 г. с Локо (Сф), четвърти през 1974 г. с Етър. Има един мач в „А“ националния отбор и 8 мача с 3 гола в „Б“ националния тим. Майстор на спорта, носител на Златната значка.

Поклонението пред Цекова ще бъде в неделя, 9 ноември от 12 часа в ритуалната зала на великотърновските гробища.