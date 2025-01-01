В HoReCa сектора – от кварталните кафенета и пекарни, до натоварените градски ресторанти – денят започва с много решения, които не търпят отлагане. Собствениците и мениджърите често са хората на първа линия. Това е индустрия, в която успехът зависи не само от кухнята и обслужването, а и от невидимата машина зад тях – снабдяването, комуникацията, логистиката и управлението на наличности. И точно там, в ежедневната динамика, най-често се появяват най-големите предизвикателства.

„Всеки ден виждам колко усилия влагат хората в бранша – често не трудът, а сложните процеси ги изморява най-много“, казва Златина Златева, изпълнителният директор на SIRVIS. Тя говори за собственици на малки ресторанти, барове и кафенета, които след 12-часов работен ден остават да пишат поръчки на листчета, да преглеждат чатове с доставчици и да сверяват цени в последния момент. Именно там дигитализацията има най-голям ефект –тя връща контрола в ръцете на хората, които влагат всичко в своя бизнес и в своето бъдеще.

SIRVIS

Предизвикателствата в HoReCa (ХОРЕКА) сектора

ХОРЕКА бизнесът по дефиниция е динамичен и зависим от бързи решения. В натоварените обекти обаче често липсва системност в управлението на поръчките, телефонни разговори с десетки доставчици и импровизирани списъци в последния момент се превръщат в ежедневие, което забавя обслужването и увеличава административната тежест.

Една от компаниите, които целенасочено развиват дигитализацията в този сектор у нас, е SIRVIS – онлайн платформа за храни, напитки и други продукти за професионалното снабдяване на ХоРеКа обекти. След успешна реализация в няколко европейски държави, SIRVIS вече покрива ключови региони в Северозападна и Източна България и активно разширява своето присъствие в нови региони, като в началото на годината се очаква и стартът в столицата с няколко големи вносители и дистрибутори на напитки.

Според изпълнителния директор на SIRVIS Златина Златева най-голямата трудност, с която се сблъскват заведенията, когато управляват своите поръчки и доставки, е липсата на ред в забързания график. „Барман, който след натоварена вечер се чуди на сутринта какво първо да поръча. Управител, който трябва да проведе над 15 разговора с различни доставчици преди голямо събитие или мениджър, който разбира в последния момент, че няма основен продукт за резервация на 100 души,“ казва тя.

„Всеки ден виждам как добри професионалисти се изморяват от лоша организация и губят време в излишна комуникация с доставчици и производители, вместо да го вложат в развитието на бизнеса и персонала си. Именно тук SIRVIS носи промяна – с ясна структура, автоматизирани поръчки и денонощен достъп. Нашите данни показват, че само в рамките на един месец ресторант може да спести до 60 часа административна работа, ако премине към дигитално управление на поръчките. Има видимост и контрол над всичките си заявки и обекти“, твърди изпълнителния директор на SIRVIS и допълва, че SIRVIS спестява на клиентите средно по 78 работни дни годишно. Тези резултати показват, че дигитализацията е реалност и всекидневна промяна в бизнеса — а не абстрактна идея.

Примери за дигитализация – от поръчки до обслужване

– Ред в поръчките: Контрол

Преди: Управителят или барманът звънят на различни доставчици, сравняват цени, записват бележки, после в ограничен от доставчика часови диапазон, правят консолидирана поръчка.

Сега: През SIRVIS заявките се подават лесно, доставките са предвидими, а логистиката протича без стрес и изненади. Клиентите могат да подават поръчки 24/7, да разглеждат и избират продукти, да намират доставчици и да видят историята на поръчките си. Платформата събира всички доставчици на едно място, премахва разпокъсаните заявки и грешките.

SIRVIS

– Ускоряване на обслужването и интеграция към логистика

В ресторантския бизнес времето е всичко. Когато заявките се изпращат навреме и стигат директно до доставчика онлайн, целият процес се подрежда много по-бързо – стоката се подготвя, товаренето започва без забавяне, а доставката пристига навреме. Дигиталният модел също позволява поръчки извън типичните часове – много собственици правят заявки късно вечер след смяна или рано сутрин, преди да отворят. Така доставчиците разполагат с информацията още при първото включване на склада и могат да реагират навреме, без импровизация и излишни телефонни разговори. „В част от регионите, в които работим, забелязваме ясно изразена тенденция – над 70% от заявките се подават извън работно време, основно през мобилното ни приложение и това значително улеснява работата на нашите клиенти. В същото време позволява на дистрибуторите да започнат товаренето още с отварянето на склада, без да губят време в изчакване.“, споделя Златина Златева.

SIRVIS стъпва върху идеята, че технологичната трансформация трябва да бъде достъпна и полезна за всички бизнеси, независимо от техния мащаб.

Така човешкият фактор не се изключва – напротив, той се подкрепя от инструмент, който премахва времеемките задачи.

„Промяната вече започна“, подчертава Златина.

„Все повече собственици осъзнават, че дигитализацията е надежден партньор в изграждането на конкуренто предимство и устойчивост. В бъдеще технологиите няма да изместват човешкия контакт, а ще го правят по-смислен и стойностен. Партньорствата ще се изграждат на база прозрачност, ефективност и доверие — точно това, което SIRVIS подкрепя. Нашата мисия е да направим дигитализацията достъпна, разбираема и полезна за целия HoReCa бранш, за да може той да расте и да се развива.“

Поглед към пазара Последните години поставят сериозни изпитания пред HoReCa сектора – нарастващи разходи, недостиг на персонал и висока зависимост от бързата реакция при поръчки и доставки. Все повече собственици осъзнават, че без автоматизация и добра организация управлението на заведение става непосилно. По данни на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) близо 60% от обектите у нас вече използват дигитални решения за поръчки и управление на доставките – процент, който се очаква да се удвои до 2026 г.

Поглед напред

SIRVIS отговаря на тези тенденции с гъвкав и прозрачен подход, който улеснява всяка стъпка от снабдяването.

Дигитализацията на ХоРеКа сектора в България вече не е лукс, а необходимост. Компании като SIRVIS показват, че технологиите могат да направят управлението на бизнеса не само по-ефективно, но и по-спокойно, по-прозрачно и по-предвидимо.

Ако искате да научите повече за това как дигитализацията може да оптимизира вашия ХоРеКа бизнес, посетете форума ИНТЕРФУД & ДРИНК на 14 ноември (петък) от 14:00 ч. Там лично изпълнителният директор на SIRVIS България - Златина Златева и Иван Александров, ръководител „Продажби“, ще споделят практически опит и ще отговорят на вашите въпроси.