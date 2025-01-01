Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша, съобщиха от СДВР и Планинската спасителна служба.

Младата жена е намерена в добро здраве, посочиха от полицията.

Била е в Железница при роднини, слязла е сама от планината.

Тя бе в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е била видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Тази сутрин планински спасители и много доброволци тръгнаха към различни точки на планината, за да я търсят. Направени са и няколко облитания с дрон, съобщи за БНР директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев. В операцията са се включили и 8 кучета-спасители.

Около обяд в събота от Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха, че камера около хижа "Алеко" е засякла Стефани.

Майката на Стефани междувременно обясни пред NOVA, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.

„Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът”, разказа майката.

„Според мен го е планувала. Оставила е лични документи, телефон, на който има локация и мога да я видя къде е, ключове – всичко беше вкъщи”, разказа още майката.