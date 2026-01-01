Столична община изпрати писмо с настояване до Върховния административен съд за спешно произнасяне по отношение на предварителното изпълнение на договора за чистота с избрания изпълнител за Зона 4 - районите „Сердика“, „Надежда“ и „Илинден“.

През есента на 2025 г. в рамките на Мегапоръчката за чистота в София беше избран изпълнител за тази зона – турската фирма "Норм Санаи", но решението беше обжалвано от конкурентни участници. За да осигури непрекъсваемост на услугата, Столичната община поиска от Комисията за защита на конкуренцията разрешение за предварително изпълнение на договора. Въпреки признаването на обществената значимост на сметосъбирането, КЗК отказа, мотивирайки се с „необходимостта гражданите да бъдат убедени в безпристрастността на Комисията“.

След това Общината обжалва решението пред ВАС, отново с искане да се разреши предварителното изпълнение, за да може избраният изпълнител да започне работа веднага. Настоящата молба от 6 януари цели съдът да се произнесе в най-спешен порядък и да се осигури трайно, устойчиво и безопасно сметосъбиране за жителите на Зона 4.

Това е ключова мярка за осигуряване на трайно решение в интерес на над 150 000 жители, тъй като гарантира дългосрочно изпълнение на услугите по чистотата в тези райони, посочват от СО.

"Настояваме ВАС да се произнесе по предварителното изпълнение на договора за Зона 4, за да можем възможно най-бързо да осигурим нормално сметосъбиране. Всеки ден забавяне ни отдалечава от трайно решаване на чистотата и затова действаме отговорно и проактивно", коментира заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Столична община припомня, че до произнасянето на съда услугите в Зона 4 се извършват временно чрез допълнително възлагане на фирмите, обслужващи пограничните райони – Зона 5 и Зона 7, като единичните цени са съобразени с вече подписаните анекси (209 лв./тон и 175 лв./тон). Зимната поддръжка също е напълно осигурена чрез допълнителните възлагания. Осигуряването на тези услуги е част от ангажимента на Общината да гарантира непрекъсваемост на сметосъбирането в 6 от 7-те зони, чиито договори изтекоха в последните месеци.

Столична община остава последователна в позицията си: животът, здравето и безопасността на гражданите са водещ приоритет, а институциите са длъжни да действат отговорно и своевременно, когато общественият интерес е застрашен, се посочва в прессъобщението.