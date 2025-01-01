Финалистът от шестия сезон на “Игри на волята” Калоян постигна нова впечатляваща и безапелационна победа на Арената и си осигури място в звездния сезон на приключенското риалити. Той се изправи срещу един от своите възпитаници Максим Мерджанов, който се бореше за участие в предаването догодина.

NOVA

NOVA

В напрегнатия сблъсък взе участие и острието на Безименните Мирослав. Той бе избрал именно Калоян за свой фаворит в съревнованието, което му донесе и безценно предимство - правото да плени един от Феномените преди предстоящата битка за територия. Приключенецът сподели, че планира това са бъде един от най-силните играчи на Сините - Калин.

За втора поредна година победителят в днешното екстремно предизвикателство Калоян и бронзовият медалист от шести сезон Георги Гешев ще бъдат сред официалните треньори за подготовка за осмия сезон на предаването.

NOVA

Вълненията и трусовете в Дивия север продължават и през следващата седмица с нова битка за територия и пленяването на един от Феномените. Гледайте премиерния епизод на “Игри на волята” в понеделник, 10 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.