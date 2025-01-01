Гръцката музикална звезда Константинос Аргирос, който на 19 ноември ще се срещне отново с българската публика на голям концерт в Арена София, даде ексклузивно интервю за „На кафе“, в което освен за предстоящото шоу, за първи път говори през българска медия за най-личното си щастие – бащинството, съобщава edna.bg .

На красива тайна церемония: Константинос Аргирос се ожени за Александра Ника (ВИДЕО)

Аргирос стана баща на момченце преди година.

„Мисля, че е най-хубавото нещо на планетата! Не бих могъл да опиша с думи чувствата и красотата, които изпълват душата ти, когато прегръщаш детето си и си едно цяло със семейството си", признава изпълнителят.

Аргирос споделя, че след раждането на детето му светът е придобил нов смисъл. За него семейството е източник на сила и вдъхновение:

„Мисля, че това преодолява всички проблеми и е една основа, на която човек може да се опре и да се развива. Семейството е причината да живееш и да се бориш за мечтите си“.

Той допълва, че не само близките му, но и публиката, която го обича, заема специално място в сърцето му:

„Имам подобни чувства както към цялото си семейство, така и към хората, които ме обичат и подкрепят – за тях работя и те са моят източник на вдъхновение“.

В интервюто си Аргирос подчертава, че именно семейството стои в основата на всичко.

В навечерието на своя нов голям концерт в София – насрочен за 19 ноември в „Арена 8888 София“, Аргирос сподели подробности около шоуто, своето отношение към България и специалната връзка с футболната легенда Христо Стоичков.

„Българската публика много ме обича, аз нея също“, заяви Аргирос, като изрази вълнението си от предстоящото събитие.

Той допълни, че подготовката за концерта включва „грандиозно шоу“, което ще надмине предишната му визита в България, когато изнесе концерт, облечен с фланелката на Стоичков.

Певецът обясни, че причината да излезе на сцената с екип № 8 е не само символична:

„Моят баща беше футболист. Той ме научи от малък да харесвам и уважавам играчите. Знам Стоичков още от дете. За мен беше чест да помоля за тази фланелка“.

По думите му, актът е бил съобразен и с екипа на Стоичков, за да се получи подходящо уважение към легендата.

В интервюто той продължи: „…и се надявам да дойде на концерта ми в София“, с което покани Стоичков лично да присъства.

Накрая Аргирос отправи послание към българските си фенове: да очакват вечер, изпълнена с енергия, музика и специални моменти - и той самият вярва, че този концерт ще бъде „нещо различно и запомнящо се“.