Жители на горнооряховското село Поликраище излязоха на протест заради липсата на ток и вода и обявеното бедствено положение в населеното място. Протестиращите временно спряха движението на превозни средства по главния път Русе – Велико Търново, пресичайки на пешеходната пътека между местното училище и автогарата. Те поискаха достоверна информация за ситуацията.

Има постоянни аварии в селото, които никой не отстранява, искаме да има някаква яснота кога и какво ще се прави, кога ще има ток и вода, казаха протестиращи.

Причините за липсата на вода са аварии на магистралния водопровод и предстоящ ремонт на амортизираната ВиК мрежа в региона. Сега в населеното място има вода, но бедственото положение остава. То беше обявено заради зачестили проблеми с водоснабдяването, датиращи още от 2009 г. За дългосрочно им решаване по-рано през тази година Община Горна Оряховица е осигурила средства и е започнала работа по преработването на стар проект за рехабилитация на водопроводната мрежа в селото.

На протеста дойдоха кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков и председателят на Общинския съвет в града Огнян Стоянов. Според кмета основната причина за системното спиране на водата в Поликраище са честите аварии на магистралния водопровод за Полски Тръмбеш, който захранва директно водопроводната мрежа на селото. По думите му, скоро предстои откриване на строителна площадка за рехабилитация на част от този водопровод. Поликраище няма резервоар, който при авария да поддържа водоподаването към населеното място за по-дълго време и това води до внезапно спиране на водата при отстраняване на повреди. Такъв резервоар е функционирал, но преди 30 години тръбите към него са били нарязани. При пускането на водата старата водопроводна мрежа не издържа на налягането и това се превръща в предпоставка за нови и нови аварии. Последните ремонти по магистралния водопровод от язовир "Йовковци" също са довели до намаляване на налягането по захранващите водопроводи, какъвто е този, който доставя вода до селата Първомайци, Правда, Поликраище и Драганово, припомни кметът Рашков.

Проблемите с водоснабдяването на Поликраище, включително петдневното безводие, на което хората бяха подложени миналата седмица, бяха тема на среща в Народно читалище "Развитие – 1884" в Поликраище. На нея присъстваха кметът на Горна Оряховица Николай Рашков, председателят на Общинския съвет в града Огнян Стоянов и заместник-кметът инж. Анелия Христова, както и началникът на горнооряховския клон на ВиК инж. Илиян Петков.

На срещата е обяснено, че в края на миналата година в общинския бюджет за 2025 г. е предвидена сумата от 97 000 лв. за преработването на стар проект за рехабилитация на водопроводната мрежа в селото. Очакванията са още в началото на януари той да бъде готов, за да се премине към съгласуване и издаване на строително разрешително, след което незабавно да се потърси поетапно финансиране. Паралелно са осигурени средства и вече са преминали всички нужни процедури за ремонт на въпросния проблемен магистрален водопровод, който захранва с вода от язовир "Йовковци" както горнооряховски населени места, така и община Полски Тръмбеш. Обсъдени са възможностите да бъдат обследвани старите кладенци около селото, които са били затрапени. В по-далечно бъдеще може да се проектира и още един буферен резервоар при магистралното трасе в района на гарата в Горна Оряховица.