Любимите артисти на свободна практика Реми и Пол Хогард вече са почти готови с тазгодишната коледна изненада в центъра на Бургас, като подарък за бургазлии и посетителите на града.

В периода от 9 декември досега отново станахме свидетели на вдигането на неповторима пясъчна скулптура, за направата на която са използвани над 10 тона пясък, съобщиха от Общината.

Бургас посреща празниците със зрелищна пясъчна скулптура (СНИМКИ)

Избраната локация тази година е пред Часовника, до сградата на Общината, а темата на скулптурата е в унисон с предстоящите светли празници - православна сцена, изобразяваща Богородица с Младенеца, под надслов „Коледна топлина“.

„Благодарим за предоставената възможност от Община Бургас отново да поднесем своя коледен пясъчен подарък на бургазлии! Благодарим, че ни подкрепяте в нашата работа с пясъчни скулптури и живота ни тук.

Имаме още много идеи, следете ни, защото ще продължаваме да се стремим пясъчното ни изкуство да е все по-интригуващо и вълнуващо“, споделят талантливите творци.

Те приканват всички, които искат да станат част от пясъчния празник и споделят емоцията на Коледа, да заповядат пред Часовника за снимки със скулптурата.