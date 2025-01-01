Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе на 22 декември в полза на Столична община по подадените жалби срещу решенията ѝ по обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на София. С решението си комисията в значителна степен потвърждава законосъобразността и обосноваността на действията на Общината и приема, че те са предприети в защита на обществения интерес и средствата на столичани.

„Така както никой не вярваше, че София ще издържи повече от две седмици без действащи договори, вече над два месеца градът не се е предал. Така както имаше съмнения в решенията ни по поръчката, днес КЗК потвърждава, че в голямата си част сме били прави“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

В същото време Столична община ще обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) част от решението на КЗК, с която процедурата за т.нар. Зона 4 е върната за преразглеждане.

Какво реши КЗК?

Потвърждаване на прекратяването на четири процедури

КЗК оставя без уважение жалбите срещу решенията на Столична община за прекратяване на процедурите по четири обособени позиции. Комисията приема, че Общината е имала основание да прекрати тези процедури поради липса на реална конкуренция.

По този начин КЗК потвърждава правото и задължението на възложителя да не допуска условия, които биха довели до неоправдано оскъпяване на услугата и до ощетяване на гражданите.

Процедурата за Зона 4

Жалби в КЗК спират подписването на договор за почистването на столичните райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“

По отношение на Зона 4, която обхваща районите „Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“, КЗК уважава жалбите на двама участници и връща процедурата за преразглеждане. Според комисията част от мотивите за отстраняване на участници следва да бъдат по-прецизно аргументирани и подкрепени с допълнителна конкретика.

От Столична община подчертават, че:

КЗК не задължава Общината да сключва договор;

Комисията не се произнася по изгодността на подадените оферти;

Решението засяга процесуални въпроси, а не принципната позиция на Общината.

Именно тази част от решението ще бъде обжалвана пред ВАС.

Процедури с избрани изпълнители

По две от обособените позиции вече има избрани изпълнители, като тези решения към момента не са предмет на обжалване пред КЗК.

Позицията на Столична община

„Сметопочистването е сектор с натрупано недоверие и напълно основателни обществени съмнения. Именно затова отказахме да приемем икономически необосновани оферти и да правим компромиси с интереса на столичани“, заяви кметът Васил Терзиев.

Докато текат процедурите и съдебните производства, Столична община гарантира непрекъснатост на услугата чрез временни решения, развитие на общинския капацитет и активна работа на терен. Паралелно с това се изгражда дългосрочен модел за по-стабилна, качествена и контролирана услуга.

„Възможно е да има качествена услуга на оправдани цени – дори в сектор като сметопочистването. Това изисква търпение, последователност и твърдост. Ние ще продължим по този път“, подчерта още кметът на София.

Столична община заявява, че ще продължи да информира гражданите и медиите за развитието на процедурите, като приоритет остават прозрачността, защитата на обществения интерес и осигуряването на чист и подреден град.