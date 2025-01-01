Издадено е Разрешение за ползване на язовир „Луда Яна“, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

ДНСК издаде Разрешение за ползване на „Язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения, почистване на речното корито в участък 500м по течението на гасителния басейн на преливника, Пречиствателна станция за питейни води, включително Помпени станции и водопровод от ПСПВ до резервоар „висока“ зона“, Обслужваща сграда на язовирния район на Язовир „Луда Яна, Водопровод от ПСПВ до резервоар „ниска“ зона“, находящи се в землището на гр.Панагюрище, област Пазарджик.

С издаването на това Разрешение приключи строителството на язовир „Луда Яна“, започнало през 2016 г.

Възложител на обекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което въпреки трудностите успя през 2025г. да приключи реализацията на този толкова важен обект за региона.