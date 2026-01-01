Окръжен съд – Кюстендил даде ход на разпоредителното заседание по делото за смъртта на 18-годишното момиче, след катастрофата с коне на пътя от Кюстендил към село Ябълково.

С определение от днес, съдът под председателството на съдия Надя Георгиева, в състав с двама съдебни заседатели прие, че обвинителния акт отговаря на изискванията на НПК, като остави без уважение искането на защитата на подсъдимите за връщане на делото в прокуратурата, за отстраняване на отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до ограничаване на процесуалните права на обвиняемата. Това определение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София, в 7- дневен срок.

Като обвиняеми по делото са привлечени: Й. В. (на 19 години, неосъждана) и С. И. (на 71 г., осъждан), и двамата от Кюстендил. Срещу Й. В. е повдигнато обвинение за това, че на 28 декември 2024, около 01, 20 ч. през нощта, на първокласен път от Кюстендил към село Ябълково, управлявайки лек автомобил, със скорост около 89 км/ч, която не е била съобразена с условията на видимост и в нарушение на Закона за движение по пътищата, с управлявания от нея лек автомобил по непредпазливост се е сблъскала с коне и в следствие на този сблъсък по непредпазливост е причинила смъртта на А. А., както и по непредпазливост е причинила средна телесна повреда на Р. С.

В обвинителния акт на прокуратурата е посочено, че тя е извършила това престъпление при независимо съпричиняване със С. И., който по същото време и на същото място, е извършил престъпление – който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор и последва смърт на човек, и средна телесна повреда.

Съдът конституира като частни обвинители родителите на починалото момиче и Р. С., пострадала при ПТП.

Делото продължава по общия ред в Окръжен съд – Кюстендил, като за 14 април и 11 май ще бъдат призовани 28- те свидетели, посочени в Обвинителния акт, и на 1- ви юни, когато ще бъдат разпитани вещите лица по делото.