Окръжната прокуратура в Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу Й.В. на 19 г. и 70-годишния С.И. по дело за катастрофата с коне край Кюстендил, при която загина 18-годишно момиче.

Случаят е от 20 декември 2024 г. Около 1,20 ч. през нощта 19-годишната И.В. управлявала лек автомобил по пътя от Кюстендил към село Ябълково. Заедно с нея пътували А.А., на 18 години, и Р.А., на 19 години.

Превозното средството се движело със скорост около 89 км/ч, когато водачката забелязала на платното за движение оставени без надзор коне. Последвал удар с предната част на автомобила в едно от животните. В резултат на това краката на коня се подкосили и той се качил върху предния капак на колата.

С тялото си животното счупило челното стъкло, деформирало тавана и навлязло в пътническия салон. Водачът Й.В. била възпрепятствана да променя траекторията на движение на превозното средство, което се движело под въздействието на инерционни сили безконтролно. Последвали удари на автомобила в други два коня, както и с още един, разположен на банкета в непосредствена близост до границата на платното за движение. След това превозното средство се ударило в дърво.

За произшествието били подадени няколко сигнала на телефон за спешни случаи 112. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на пътничката в автомобила А.А. Пострадалите Й.В. и Р.А. били транспортирани до лечебно заведение.

В хода на разследването по делото е установено, че конете, с които се е сблъскал управляваният от обвиняемата Й.В. лек автомобил, са стопанисвани от обвиняемия С.И. Това се потвърждава от показанията на инспектор на Областната дирекция по безопасност на храните, посетил местопроизшествието.

В два от конете са били открити чипове, удостоверяващи собствеността им на С.И. Именно едното от животните, негова собственост, е паднало върху купето на автомобила, деформирало го и е било открито върху превозното средство.

Появата на конете на пътя се дължи на това, че стопанисващият ги С.И. ги е оставил без надзор и не е положил необходимите грижи за безопасното им отглеждане, включително за недопускане да представляват опасност за участниците в движението.

От изготвената по делото съдебномедицинска експертиза е видно, че смъртта на А.А. е настъпила вследствие на тежки травматични увреждания на жизненоважни органи, довели до остро потискане на сърдечно-съдовата и дихателната дейности с последващото им спиране.

В резултат на пътнотранспортното произшествие Р.А. е получила закрита черепно-мозъчна травма, разкъсно-контузни рани и охлузвания. При мозъчните контузии и субдурален хематом, без оказване на своевременна специализирана медицинска помощ, е била налице реална опасност за настъпване на смъртен изход.

Според заключението на тройната автотехническа експертиза причините за настъпване на произшествието са комплексни – движение на МПС със скорост, която не е позволявала спиране при възникване на необходимост в дължината на зоната, осветена от късите светлини на фаровете, навлизане на животните в платното за движение без надзор, липса на сигнализация на пътния участък за възможна поява на животни.

Престъплението е извършено в условията на независимо съпричиняване със С.И., който не е положил достатъчно грижи за коне, намиращи се под негов надзор.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.