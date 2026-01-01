Алея със скулптури от изсъхнали тополи и метал бе открита край реката в Хасково.

Проектът в стил „лендарт“ „Край реката“ се реализира от петима творци и се изпълнява от Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ в рамките на проект „Нова визия за културата в община Хасково“.

БТА

Скулптурните инсталации са изработени от изсъхнали стволове и клони на тополи по реката в Хасково.

„Идеята е да създадем една активна културна точка край канала на реката, която да превърне дърветата в художествени произведения“, каза на откриването Гергана Георгиева от „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“.

БТА

"По този начин ще се придаде нова стойност на градската среда и ще бъде привлечена нова публика на импровизирано място за срещи", добави тя.

„Радвам се, че тази инсталация успя да привлече голямо внимание“, посочи и председателят на „Дружеството на хасковските художници“ Неделчо Кучков.

БТА

Още през 2021 година Община Хасково започна да премахва изсъхнали тополи край коритото на реката, с които е известен пейзажът на южния областен център. За отсичане първоначално бяха предвидени 63 станали опасни дървета.

БТА

Припомняме, че тополите, възпети в хита на „Щурците“ „Край реката редят се, редят се тополите...“ се намират именно в Хасково.