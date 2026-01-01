„Битка след битка" на Пол Томас Андерсън се очерта като големият победител на 98-ото издание на наградите „Оскар" в неделя в Холивуд, спечелвайки шест награди - най-добър филм, режисура, адаптиран сценарий и поддържаща мъжка роля за Шон Пен. „Грешници" на Райън Куглър взе четири награди, включително най-добра мъжка роля за Майкъл Би Джордан и най-добър оригинален сценарий.

Номинираният за първи път Майкъл Б. Джордан спечели "Оскар" за най-добър актьор за превъплъщението си в братя близнаци във филма на ужасите "Грешници", предаде Ройтерс.

Трийсет и девет годишният Джордан изпълнява двойна роля, влизайки в образите на двама братя ветерани от Първата световна война, които се опитват да отворят бар в Мисисипи в периода на Голямата депресия с откраднати пари.

БТА

"Джордан трябва да направи всеки герой различен, но същевременно да постигне синхрон между двата образа... говорейки с напевен южняшки акцент, който се лее без усилия с всяка дума и фраза", пише в рецензия на Националното обществено радио (National Public Radio - NPR).

Джордан е роден в Калифорния и е израснал в Ню Джърси. Той си проправя път към славата с филма "Инцидентът на станция "Фрутвейл" и придобива широка известност с участието си в "Крийд: Наследството на Роки" и "Крийд 2". През януари 2022 г. дебютира като режисьор при снимките на филма "Крийд 3". Джордан участва и във филма "Черната пантера" на "Марвъл студиос".

Останалите номинирани за поддържаща мъжка роля тази година бяха Тимъти Шаламе за "Върховният Марти", Леонардо ди Каприо за "Битка след битка", Итън Хоук за "Синя луна" и Вагнер Моура за "Тайният агент".

Джеси Бъкли спечели наградата за най-добра женска роля за „Хамнет".

Ейми Мадиган спечели "Оскар" за най-добра поддържаща актриса за ролята си на вещица във филма на ужасите "Оръжия", предаде Ройтерс.

Седемдесет и пет годишната Мадиган е била номинирана за Оскар и през 1985 г. за ролята си във филма "Два пъти в живота".

В "Оръжия" тя играе леля Гладис - вещица, която се облича ексцентрично и около нея има подозрения, че е замесена в изчезването 17 деца от начално училище.

БТА

Когато излезе на сцената, Мадиган бе запитана как усеща разликата между тази номинация за "Оскар" и първата, обявена преди 40 години за ролята ѝ в "Два пъти в живота". Тя вдигна статуетката и заяви: "Разликата е, че този път получих златното момче".

Другите филми, с които е известна Мадиган, са "Чичо Бък", "Поле на мечтите" и "Огнени улици". Тя е омъжена за актьора Ед Харис от 1983 г.

Останалите номинирани за поддържаща женска роля бяха Ел Фанинг за "Сантиментална стойност", Инга Ибсдотер Лилеас, също за "Сантиментална стойност", Вунми Мосаку за "Грешници" и Теяна Тейлър за "Битка след битка".

Ветеранът от Холивуд Шон Пен спечели "Оскар" за най-добър поддържащ актьор за ролята си на офицер от американската армия в политическия трилър "Битка след битка", предаде Ройтерс.

Шейсет и пет годишният Пен влиза в образа на полковник Стивън Локджоу - американски националист, влюбен в чернокожата Перфидия, която членува в крайолява групировка. Въпреки любовта си към Перфидия, Локджоу мрази всичко, което тя отстоява.

Той "напрегна мускули, стисна зъби и изръмжа репликите си, но по някакъв начин успя да намери баланса между истината и карикатурата", пише филмовият критик Брайън Талерико.

БТА

Пен е носител на "Оскар" за най-добър актьор за ролите си в "Реката на тайните“ през 2004 г. и "Милк“ през 2009 г. Той е приятел с режисьора на "Битка след битка" Пол Томас Андерсън още от 90-те години, но е работил с него само в още един филм - "Лакрицова пица“.

Останалите номинирани за поддържаща мъжка роля тази година бяха Бенисио дел Торо, също за "Битка след битка", Джейкъб Елорди за "Франкенщайн", Делрой Линдо за "Грешници", и Стелан Скарсгард за "Сантиментална стойност".