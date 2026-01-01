Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи оперативното командване на полските въоръжени сили, цитирано от Ройтерс.

Полски изтребители ескортираха руски самолет в международното въздушно пространство

"Полски изтребители прехванаха руския самолет Ил-20, който извършваше деветата си разузнавателна мисия за тази година в международното въздушно пространство без предварително подаден полетен план и с изключен транспондер. Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство", посочва полското командване.