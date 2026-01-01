Номинираният за „Оскар“ Леонардо ди Каприо имаше специална компания на тазгодишната церемония на наградите на Академията – своята бляскава приятелка Витория Черети.
Това е първият път, когато актьорът води италианския модел на най-голямата нощ в Холивуд, което подсказва колко сериозна е станала връзката им.
Vittoria Ceretti y Leonardo DiCaprio hicieron su primera aparición pública juntos durante la ceremonia de los Oscars 2026.
CC: parismatch pic.twitter.com/UHOJjjij8i
27-годишната Черети беше свързвана за първи път с Ди Каприо през лятото на 2023 г., а оттогава отношенията им изглеждат все по-сериозни.
Макар че двойката не премина заедно по червения килим, Черети седеше до актьора в залата и привлече вниманието с дръзка кървавочервена рокля и елегантно прибрана коса.
Последният път, когато Ди Каприо се появи на „Оскар“-ите с партньорка, беше през 2020 г., когато присъства на церемонията с Камила Мороне.