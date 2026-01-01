Номинираният за „Оскар“ Леонардо ди Каприо имаше специална компания на тазгодишната церемония на наградите на Академията – своята бляскава приятелка Витория Черети.

Това е първият път, когато актьорът води италианския модел на най-голямата нощ в Холивуд, което подсказва колко сериозна е станала връзката им.

27-годишната Черети беше свързвана за първи път с Ди Каприо през лятото на 2023 г., а оттогава отношенията им изглеждат все по-сериозни.

Макар че двойката не премина заедно по червения килим, Черети седеше до актьора в залата и привлече вниманието с дръзка кървавочервена рокля и елегантно прибрана коса.

Последният път, когато Ди Каприо се появи на „Оскар“-ите с партньорка, беше през 2020 г., когато присъства на церемонията с Камила Мороне.