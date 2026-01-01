Централната избирателна комисия (ЦИК) не възразява да бъдат използвани осигурените до момента паравани за гласуване с хартиени бюлетини, използвани и на предишни избори, в т.ч. и такива, които са с незначителни отклонения от определените от комисията параметри. Това обяви зам.-председателят на ЦИК Росица Матева по време на днешното заседание, излъчвано онлайн.

Тя обясни, че има писмо от 13 март от работна група „Избори“ към Министерството на външните работи, в което питат дали могат да бъдат използвани наличните в дипломатическите представителства паравани, както и такива, предоставени от други държави, с незначителни отклонения от параметрите.

Във връзка със запитване от РИК – Сливен за това, че в общината има осигурени паравани от предходни избори, които се отличават в широчината си от минимално определената, от ЦИК коментираха, че осигуряването на паравани не е дейност, която е възложена на РИК, Изборният кодекс възлага това задължение на изпълнителната власт, така че общинските администрации трябва да го разрешат с областните администрации и Министерския съвет.

На писмен въпрос на народния представител Иван Белчев („Продължаваме промяната - Демократична България“) за гласуване на студенти, ЦИК припомни, че ученици и студенти могат да гласуват на мястото, в което се обучават, ако е различно от това по постоянен адрес, със заверена студентска книжка и като подпишат декларация, че няма да гласуват или не са гласували на друго място.

Във връзка с осигуряване на машини за гласуване Емил Войнов, зам.-председател на комисията, постави въпроса дали ЦИК да не изпрати писмо до „Информационно обслужване“ с искане да издадат нови цифрови сертификати върху смарткарти за 9354 машини в страната.

На заседанието беше съобщено също, че са получени писма от печатницата на БНБ, Министерството на финансите и МВР за съгласуване на проекта на решение за контрола при отпечатването на хартиените бюлетини, както и писмо от изпълнителния директор на печатницата на БНБ, в което напомня на ЦИК да изпрати официално писмо за стартиране на процеса по отпечатва на ролките със специализирана хартия. Ако производството не започне официално от 17 март, има опасност графикът за производството да се наруши съществено, предупреждават от печатницата.

ЦИК упълномощи още председателя си Камелия Нейкова да подпише споразумение със СЕМ за сътрудничество при мониторинга на предизборната кампания.