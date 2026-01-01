Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) откри нарушения в качеството на храните, предлагани в училищата.

Изпълнителния директор на БАБХ, д-р Ангел Мавровски обяви, че са извършени над 400 проверки в училища в цялата страна, като са взети проби за изследване на качеството на хранителните продукти.

"Възмутен съм от качеството на храните, които се предлагат в училищата на децата. Необходим е много сериозен контрол. При необходимост да се повишат и парите, които се заделят за децата. Това, което видях по сигнали не отговаря на очакванията за една европейска страна", заяви той.

Новият зам.-изпълнителен директор на агенцията, доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, допълни, че до момента са изследвани 130 закуски и сандвичи. При анализите в три от сандвичите е открит растеж на бактерии, а в четири са установени плесени. Изследванията продължават.

По отношение на млякото и млечните продукти има резултати от 78 проби. Установени са несъответстващи резултати в три сирена и един кашкавал. В четири проби - масло, сирене и кашкавал, са установени не млечни мазнини.

Изследвани са и четири проби местни продукти. В една от тях е установено завишено водно съдържание.

При двете проби хляб, които са изследвани не са намерени отклонения.

Изследвани са 95 броя проби от плодове и зеленчуци за остатъци от пестициди. "Няма установени завишени резултати", заяви зам.-изпълнителният директор.

Д-р Любомир Кулински, директор на дирекция "Контрол на храните" в БАБХ, заяви, че не си спомня към момента да е имало такава мащабна акция в рамките на една седмица в ученическото хранене. "Решихме нашите служители и лаборатории да работят на пълен капацитет", каза той.

По думите му за обобщение е още рано и трябва да излязат всички резултати. "Бъдете сигурни, че както досега, към всеки несъответстващ лабораторен резултат се предприемат съответните мерки", заяви Кулински.

Той обяви, че за една седмица са издадени 17 предписания и 25 акта между 1000 и 2000 евро за първо нарушение; има разпореждане за унищожаване на шест партиди и един затворен обект. "Това е само началото. Ние ще продължим с тези проверки", добави той.

„Възстановяваме контрола върху границите ни. Има огромен проблем с движението на животните“, заяви д-р Мавровски.

В допълнение, с негова заповед се въвежда 100% контрол върху пилешкото месо поради съмнения за наличието на салмонелоза и потенциален риск за здравето на хората.