"Енерго-Про" осигурява 66 дежурни екипа на ЕРП Север за своевременно реагиране при възникване на аварийни ситуации с цел бързо възстановяване на електрозахранването по време на празниците. Това съобщиха от дружеството.

"Енерго-Про" преустановява всички планови прекъсвания на електрозахранването на своята оперативна територия в областите Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Русе и Разград, в периода 20 декември - 5 януари 2026 г.

Преди коледните и новогодишните празници "Енерго-Про" напомня на клиентите си да планират предварително плащанията си, тъй като във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като основна парична единица на 5 януари 2026 г. ще бъдат въведени временни ограничения - центровете за обслужване на клиенти няма да приемат клиентски плащания за електроенергия и платени услуги, виртуалният ПОС (vPOS) няма да бъде достъпен, няма да се приемат плащания чрез EasyPay и "Български пощи" ЕАД.

От 6 януари 2026 г. приемането на клиентски плащания ще бъде възстановено.

Допълнително дружеството информира, че за декември 2025 г. няма да бъдат издавани фактури за авансови плащания. Мярката цели осигуряване на коректен преход към разплащания в евро и спазване на действащите нормативни изисквания, е отбелязано в съобщението.