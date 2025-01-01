В края на годината район „Оборище“ в Столичната община започва тестов период за използване на малки електрически автомобили за нуждите на районната администрация. Инициативата е част от по-широката политика на общината за модернизиране на служебния автопарк и насърчаване на устойчива градска мобилност, съобщиха от пресцентъра на общината.

В периода се използват два компактни електромобила, предназначени за всекидневната работа на инспектори и служители. Те бяха изпробвани от заместник-кмета на Столичната община по финанси Георги Клисурски и кмета на район „Оборище“ Георги Кузмов. Малките електрически автомобили са подходящи за движение в градска среда - маневрени, лесни за паркиране и заемат минимално пространство. Експлоатационните им разходи са изключително ниски - приблизително едно евро на 100 км, а необходимата поддръжка е минимална.

Започнахме поетапна подмяна на остарелия автомобилен парк в район „Оборище“. Част от служебните автомобили са на повече от 15-20 години, с високи разходи за поддръжка и несъответстващи на екологичните изисквания за движение в централната градска част, каза кметът на район „Оборище“ Георги Кузмов. Малките електрически автомобили са икономично, модерно и отговорно решение с реален принос към подобряване на качеството на въздуха, добави Кузмов.

Бъдещето на градската мобилност е в зелените и устойчиви решения. За Столичната община е важно автомобилите, използвани от общинските структури, да бъдат екологични, икономични и ефективни, затова ще продължим да подкрепяме инвестиции, които водят до по-чист въздух и по-модерна администрация, каза заместник-кметът по финанси Георги Клисурски.

При успешен резултат от изпитателния период, моделът за използване на малки електрически автомобили може да бъде разширен и в други райони на столицата. Към момента Столичната община и Столичният инспекторат разполагат с 11 електромобила, а целта е техният брой постепенно да нараства, за да бъде подменен остарелият автопарк, заявиха от Столична община.

На 19 декември Общината въведе за първи път този сезон зелен билет за пътуване в градския транспорт за 20-и, 21-ви и 22 декември във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве.