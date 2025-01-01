Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пусна изявление в официалния си профил във фейсбук с пореден призив към представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна и остра критика към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

"Настоявам членовете, избрани от ГЕРБ, в ОИК-Варна, да не участват в никакви заседания, свързани с отстраняването на кмета на Варна", заявява Борисов.

"А това че КОНПИ го искат, да го блокират, защото цялото мое доверие и това на ГЕРБ вече е изчерпано. Тази комисия не трябва да съществува, защото нищо, нищо не е останало в нея", допълва още той.

Борисов нееднократно е критикувал КПКОНПИ, като в свои публични изяви често е посочвал, че комисията е загубила обществено доверие и не изпълнява ефективно функциите си. Лидерът на ГЕРБ на няколко пъти е настоявал за закриване или дълбока реформа на антикорупционния орган, като е посочвал, че действията му са подкопават доверието в институциите.

Борисов: ГЕРБ да не участва в опити за прекратяване мандата на кмета на Варна

Вчера лидерът на ГЕРБ настоя отново представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в каквито и да е евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Благомир Коцев.

Той бе категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

От партията посочиха, че на свое заседание на 22 ноември тази година Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, е взела решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна.

"С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", допълниха оттам.