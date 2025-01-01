Осъденият за сексуални престъпления Джефри Епстийн твърди, че „нашият президент“ обича „млади, сексапилни момичета“ в зловеща пощенска картичка от 2019 г., която е написал до серийния педофил Лари Насар няколко дни преди да отнеме живота си.

Макар че в бележката той не е посочен по име, тогава Доналд Тръмп бе начело на Белия дом по време на първия си мандат като държавен глава.

From newly released Epstein files, a letter allegedly from Epstein to convicted sex offender Larry Nassar in prison around the time of Epstein's death:



“Our president shares our love of young, nubile girls.” pic.twitter.com/ZJOLJZcMCC — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) December 23, 2025

Наскоро разсекретено досие за Епстийн от американското Министерство на правосъдието разкрива една от последните кореспонденции на опозорения финансист, преди той да бъде намерен мъртъв в килията си в Ню Йорк на 10 август 2019 г.

Писмото е било изпратено по пощата до Насар - бивш лекар на олимпийския отбор на САЩ и осъден сексуален престъпник - дни след смъртта на Епстийн, пише DailyMail.

„Както вече знаеш, поех по „краткия път“ към дома“, написал Епстийн.

„Успех! Споделяхме едно нещо… нашата любов и загриженост към младите дами с надеждата те да достигнат пълния си потенциал (...) Нашият президент споделя любовта ни към млади, сексапилни момичета. Когато край него минаваше млада красавица, той обичаше да „грабва междукрачието“, а ние трябваше да се задоволим с храната в столовата. Животът е несправедлив“, продължава той.

Gulliver/Getty Images

Пощенската картичка е подписана „С уважение, Дж. Епстийн“ и е адресирана до „Л.Н.“ - инициалите на Насар.

Насар се призна за виновен за придобиване и притежание на детска порнография, както и за унищожаване на доказателства. През декември 2017 г. той беше осъден на 60 години затвор.