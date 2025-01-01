Движението през граничен преход "Кулата-Промахон" се осъществява нормално и в двете посоки.

В рамките на деня не е имало блокада за тежкотоварни камиони. Няма опашки. В района на граничния преход има служители на "Гранична полиция".

Припомняме, че заради протест на гръцки преходи движението в граничния преход се преустановява вече 20 дни.

Протестът на гръцките фермери: Ограничено движение на камиони през ГКПП „Кулата-Промахон“

В рамките на вчерашния ден беше спряно преминаването на камиони от 15:00 до 21:00 часа по информация на Агенция "Пътна полиция".

На "Кулата-Промахон" в навечерието и в самия ден на Коледа се очаква преминаването да бъде свободно.

Гръцкото правителството за пореден път каза, че е отворено за диалог, който земеделците определиха, като формален и заявиха продължаване на протестните мобилизации.

Протестите започнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания.