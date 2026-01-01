Държавната телевизия на Иран съобщи, че иранска ракета е ударила газопреработвателно съоръжение в Рас Лафан, Катар, на което вече бяха нанесени щети вчера, предаде Франс прес. Няма пострадали.

"Рафинерията в Рас Лафан в Катар бе ударена отново от ракета, тя гори“, твърди иранската държавна телевизия в канала си в приложението "Телеграм".

По-рано Катар обяви, че е прехванал четири от петте балистични ирански ракети, изстреляни от силите на Техеран, но петата е нанесла удар в Рас Лафан, причинявайки "значителни щети".

Всички пожари, избухнали вследствие на ирански ракетни атаки в най-големия в света индустриален център за втечнен природен газ - Рас Лафан в Катар, са овладени, предаде Франс прес, позовавайки се на катарското министерство на вътрешните работи.

"Гражданската защита е потушила напълно всички пожари в индустриалната зона Рас Лафан“, уточнява ведомството, отбелязвайки, че няма пострадали и че операциите по охлаждане и обезопасяване продължават.

Катар обяви две аташета от иранското посолство в страната - военното и по сигурността, за персона нон грата, приканвайки ги да напуснат катарската територия до 24 часа, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на министерството на външните работи на държавата от Персийския залив.

Доха обоснова решението с непрестанните атаки на Иран срещу Катар, последната от които бе срещу промишления град Рас Лафан.

В този град се извършва основните преработки на катарския втечнен природен газ.

Иран препоръча вчера евакуация на служителите на няколко енергийни комплекса в Персийския залив - в Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ, с предупреждението, че започва да нанася удари "в следващите часове", посочва Ройтерс, позовавайки се на ирански държавни медии.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че снощи е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп и Емира на Катар Тамам бин Хамад Ал Тани и е призовал да бъде наложен мораториум върху нападението срещу гражданска инфраструктура, по-специално енергийна.