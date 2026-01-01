Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да „взриви изцяло“ газовото меганаходище "Южен Парс" в Персийския залив, разработвано заедно от Иран и Катар, предадоха ДПА и Ройтерс.

То е от стратегическо значение за енергийния сектор на Иран и осигурява около 70 процента от газовото потребление на Ислямската република.

Тръмп заяви в публикация в своята платформа "Трут соушъл", че Израел е ударил "сравнително малка част от цялото“ газово находище, и то без САЩ или Катар да знаят.

"За съжаление, Иран не е бил наясно с това, нито с някой от съответните факти, свързани с атаката в "Южен Парс", и неоправдано и несправедливо е атакувал част от съоръжението за втечнен природен газ на Катар“, заяви американския държавен глава, имайки предвид ракетите, изстреляни по газопреработвателния комплекс в Рас Лафан.

Тръмп посочи, че Израел няма да атакува отново "Южен Парс", "освен ако Иран неразумно атакува една крайно невинна страна, в този случай Катар“. По думите му в този случай САЩ "ще взривят цялото газово находище "Южен Парс" с мощ, каквато Иран никога не е виждал досега“.

„Не искам да разрешавам това ниво на насилие и разрушение заради дългосрочните последици, каквито ще има върху бъдещето на Иран“, продължи Тръмп. "Но ако катарският природен газ бъде отново атакуван, няма да се поколебая да го направя“, отбеляза той.

Минути преди Тръмп да публикува съобщението, катарските власти съобщиха за нова иранска атака срещу индустриалния град Рас Лафан, отбелязва ДПА.