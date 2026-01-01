Парламентът на Република Северна Македония избра Ненад Савески за нов държавен прокурор на страната, съобщава МИА, като уточнява, че за него са гласували 66 депутати, 20 са гласували против, а осем са се въздържали.

Правителственото предложение за избиране на Савески за държавен прокурор беше представено пред депутатите от вицепремиера и министър на транспорта Александър Николоски.

"(Северна) Македония отчаяно се нуждае от правосъдие и върховенство на закона. Нуждае се от категорично отваряне и разглеждане на дела, които ще означават подобряване на имиджа на държавата и на прокурорската и съдебната система", подчерта Николоски по време на парламентарното заседание.

Той добави, че Савески е доказан в работата си професионалист и, по думите му, "без нито едно петно" ​​в професионалната си кариера.

Савески, който в момента е съдия в Основния наказателен съд в Скопие, беше номиниран от правителството за държавен прокурор на 10 март. Кандидатурата му идва след оставката на предишния държавен прокурор Люпчо Ковевски и последвалата процедура, в която участваха петима кандидати, напомня МИА.

Ненад Спасевки е роден през 1976 г., живее в Гостивар и е магистър по правни науки със специализация в наказателното право. От 2016 г. е съдия в Основния наказателен съд в Скопие, в отдела за организираната престъпност и корупцията, а преди това, в периода 2009-20016 г., е бил прокурор в Основната обществена прокуратура.

От експертните и международни ангажименти в биографията на Савески е посочено, че е бил експерт към ОССЕ-Македония, експерт в Националната конвенция за ЕС-Глава 23, както и експерт по проекти на Съвета на Европа, ОССЕ и американската агенция USAID. Той също така преподава в Академията за съдии и прокурори.

Предишният държавен прокурор на Северна Македония Люпчо Коцевски подаде оставка от поста си на 12 декември 2025 г., малко преди насроченото за същия ден заседание на парламента, на което трябваше да бъде освободен от длъжност след процедура, започнала още през февруари миналата година.

В аргументацията за освобождаването му се посочва, че той е превишил правомощията си и е позволил публикуването от прокуратурата на информация по съдебни дела, като "в резултат на извършените нарушения функционалността на институцията е нарушена и нейната цялост е сериозно накърнена".