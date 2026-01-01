Резултатите от първите лабораторни изследвания на водоизточниците в свищовското село Вардим показват, че няма наличие на остатъчни пестициди и тежки съединения, каза кметът на община Свищов Генчо Генчев.

Резултатите от микробиологичните изследвания на питейната вода излязоха днес, допълни Генчев. Вододайната зона край Вардим осигурява питейната вода за Свищов и селата Царевец и Вардим.

Пробите бяха взети от референтната лаборатория на водоснабдителното дружество "ВиК Йовковци" ООД заради установения голям разлив на пестициди при проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в складова база на голям земеделски холдинг, която се намира в района на свищовското село Вардим.

Микробиологични изследвания на питейната вода е направила и независима лаборатория, резултатите от нея все още не са излезли, коментира Генчев.

По думите му няма отклонения в химичните показатели в питейната вода и няма опасност за здравето на хората след разлива на пестициди.

Полицията в Свищов също разследва разлива на пестициди край село Вардим.