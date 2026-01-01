Парад в чест на 81-вата годишнина от победата във Великата отечествена война се проведе на Червения площад в Москва, съобщи ТАСС.

Началото му бе отбелязано с ударите на курантите на Спаската кула. Под оркестровото изпълнение на легендарната композиция "Свещената война" на паветата на Червения площад бяха изнесени държавният флаг на Руската федерация и флагът на Съветския съюз, страната победител във Великата отечествена война.

Преди това президентът на Русия Владимир Путин, както и лидери и високопоставени представители на чужди държави, поканени на честването, се качиха на централната трибуна, съобщи ТАСС. Сред поканените гости бяха, по-специално, президентът на Лаос Тхонглун Сисулит, върховният управител на Малайзия султан Ибрахим, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентите на Южна Осетия Алан Гаглоев и на Абхазия Бадра Гунба, както и президентът на Република Сръбска (Босна и Херцеговина) Синиша Каран. Путин се ръкува с ветераните и героите от Великата отечествена война, които се намираха на трибуните, и с някои от тях размени няколко думи.

Изказването на Путин на Червения площад продължи 8,5 минути, съобщи ТАСС. Руският лидер поздрави всички с 81-вата годишнина от победата във Великата отечествена война. Путин посочи, че 9 май е главният празник за руснаците, като увери, че страната винаги ще помни подвига на бойците, които са дали живота си за победата над нацизма.

Най-дългата реч беше тази от 2022 г., която продължи 11 минути. Няколко по-кратки – съответно 10 и 9 минути – бяха тези през 2023 и 2020 г. (тогава парадът се проведе през юни поради пандемията). Миналогодишната реч продължи приблизително 8,5 минути, посочва ТАСС.

Речта преди преминаването на парадните строеве е една от дългогодишните традиции. Обикновено, освен напомнянето за подвига на предците, изказването очертава основните приоритети за въоръжените сили на Русия, както и обобщава ключовите направления на политиката за сигурност, провеждана от Москва.

През съветските години, тъй като формално парадът се провеждаше по заповед на министъра на отбраната, именно шефът на военното ведомство изнасяше такава реч. След учредяването на президентския пост през 1990 г. тази привилегия премина към държавния глава.

"Героите от специалната военна операция и днес продължават да напредват, като се противопоставят на агресивната сила, която се подкрепя и въоръжава от НАТО", заяви Путин в речта си на Червения площад. "Те [участниците в специалната военна операция] се противопоставят на агресивната сила, която се въоръжава и подкрепя от целия блок на НАТО. И въпреки това нашите герои продължават да напредват“, заяви руският президент, предаде Ройтерс.

Победата винаги е била и винаги ще бъде на страната на Русия, заяви Путин в речта си и още: "Твърдо съм убеден, че нашата кауза е справедлива, ние сме заедно, победата винаги е била и винаги ще бъде наша!"

Патриархът на Москва и цяла Русия Кирил поздрави президента Владимир Путин по повод Деня на победата, предаде ТАСС.

"В този празник с благодарност си спомняме онези, които защитаваха страната ни през годините на Великата отечествена война, давайки пример за мъжество и героизъм, за безрезервна преданост към Родината. В най-тежките времена на изпитания нашите предци не само устояха, но и успяха да спрат злото на фашизма. Паметта за миналите събития никога не трябва да изчезне от съзнанието на народа или да бъде изопачена под влиянието на външни фактори", се казва в посланието.

Патриархът отбеляза, че Руската православна църква векове наред е благославяла воинските подвизи на защитниците на отечеството и днес оказва духовна и хуманитарна подкрепа на участниците в специалната военна операция в Украйна.

За първи път отряд от военнослужещи от Северна Корея премина по паветата на Червения площад по време на парада в чест на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, съобщи ТАСС.

Денят на Победата всяка година за руския президент Владимир Путин е не само "ден на гордост със сълзи в очите", но и наситен работен ден, изпълнен с голям брой мероприятия, включително международни срещи. При това всяка година Путин изнася мащабна реч на Парада на победата, отбеляза по-рано говорителят на руския лидер Дмитрий Песков пред журналиста от "Вести" Павел Зарубин.

"Освен че е тържествен, освен че е мемориален, освен че, както за всеки руснак, [за Путин] това е ден на гордост със сълзи в очите, за него това е и работен ден", подчерта представителят на Кремъл.

"Включва и изявата на Червения площад“, припомни Песков, отбелязвайки, че речта на държавния глава в Деня на победата "всеки път е мащабна". "Освен това включва и полагането на венец пред Гробницата на Незнайния воин заедно с гостите", продължи той, "както и прием в чест на гостите, които са с нас на празненствата на 9 май, и цял маратон от двустранни срещи, който след това ще последва тук, в Кремъл".

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун потвърди ангажимента на страната си към договора за взаимна отбрана с Русия в послание до президента Владимир Путин, с което поздрави Русия по повод годишнината от победата над нацистка Германия през Втората световна война, предаде Ройтерс.

Ким потвърди позицията на Северна Корея да „отдава най-висок приоритет“ на партньорството си с Русия и ангажимента си към „изпълнението на задълженията по междудържавния договор“, съобщи севернокорейската държавна агенция КЦТА.

Русия и Северна Корея подписаха „Договор за всеобхватно стратегическо партньорство“ по време на посещение на Путин в Пхенян през 2024 година. Договорът включва клауза за взаимна отбрана. Северна Корея изпрати по оценки на наблюдатели около 14 000 войници да се сражават заедно с руските сили в Курска област. Южнокорейски, украински и западни официални представители твърдят, че тези войници са понесли тежки загуби и че над 6000 севернокорейски войници са загинали в боевете.

Според анализатори Русия днес ще проведе най-скромния си парад по случай Деня на победата от години насам поради заплахата от атака от Украйна, където победата за силите на Москва се оказа трудно достижима повече от четири години след началото на най-смъртоносния европейски конфликт от Втората световна война, посочва Ройтерс. Русия и Украйна снощи потвърдиха, че са се съгласили на тридневно примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп, което ще продължи от 9 до 11 май.

