Казват, че парите не купуват щастие. С тях обаче може да се купи членска карта за фитнес. Ново изследване на специалисти от Оксфордския и Йейлския университети показва, че физическите упражнение са по-важни за психичното здраве от парите, пише в. "Дейли стар", позовавайки се на публикация в сп. "Лансет".



За целите на изследването специалистите са анализирали данни за физическото поведение и настроението на над 1,2 милиона американци. Изследваните лица е трябвало да отговарят въпроса: "Колко пъти сте се чувствали зле психически през изминалите 30 дни, например заради стрес, депресия или емоционални проблеми?"

Участниците са били запитани също за доходите и физическата им активност.



Изследователите са установили, че хората, които тренират редовно, се чувстват зле психически около 35 дни в годината, а неактивните такива - средно с 18 дни повече.



По-същественото откритие на специалистите обаче е, че физически активните хора се чувстват също толкова добре, колкото тези, които не тренират, но печелят с около 19 000 долара повече на година.



Накратко казано - не е нужно човек да печели повече, за да си осигури ендорфиновия стимул, който дават физическите упражнения.

Специалистите са установили, че психичното здраве на хората, които тренират над три часа дневно, страда повече в сравнение с това на недостатъчно активните индивиди.